Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre en prévision au Real Madrid ?

Publié le 19 février 2020 à 5h00 par T.M.

L’été pourrait encore être animé au Real Madrid. Et au sein de la Casa Blanca, un départ pourrait faire grand bruit.

Actuellement en tête de la Liga avec le Real Madrid, Zinedine Zidane s’appuie sur une colonne vertébrale très expérimentée où on retrouve notamment Karim Benzema, Casemiro, Toni Kroos et Sergio Ramos. L’Espagnol, capitaine, est d’ailleurs le leader de cette Casa Blanca. Difficile d’immiginer le Real Madrid sans Ramos, mais c’est pourtant ce qui pourrait arriver.

Sergio Ramos vers le départ ?

Actuellement, le Real Madrid et Sergio Ramos discutent d’une prolongation de contrat. Problème, les deux parties ne sont pas sur la même longueur d’onde et ce désaccord pourrait avoir de grandes conséquences. En effet, sur le plateau d’El Chiringuito, Eduardo Inda a assuré : « C’était prévu que le Real Madrid donne 2 ans de plus, mais ils sont en train de faire machine arrière. S’il n’a qu’un an de plus, Sergio Ramos quittera le Real Madrid. Certains au sein de la direction estiment qu’il n’y a pas de raison pour faire une exception avec Ramos ».