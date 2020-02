Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça n’y croit plus pour Neymar !

Publié le 19 février 2020 à 3h15 par A.M.

Candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu à la présidence du FC Barcelone, Victor Font admet qu'il sera très difficile de recruter Neymar.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone durant tout l'été 2019, Neymar est finalement resté au PSG. Et pour cause, les deux clubs n'ont jamais trouvé d'accord financier. Après avoir déboursé 120M€ pour s'offrir Antoine Griezmann, le Barça n'a jamais pu répondre aux exigences parisiennes. Mais un retour à la charge des Catalans est-il possible ? Victor Font, candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu, n'y croit pas.

«Le club ne peut pas se le permettre»