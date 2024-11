Mercato - Real Madrid : Premier séisme pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

L'Italie, l'Angleterre, la France et l'Allemagne... Carlo Ancelotti a gagné partout et continue de briller en Espagne sur le banc du Real Madrid. En trois ans, il a raflé deux Ligues des champions et en veut une énième. Cependant, si le Real Madrid le licenciait, tout s'arrêterait pour sa carrière de coach.

Carlo Ancelotti (65 ans) baigne dans le monde du football depuis 48 ans. Il s'est bâti un palmarès XXL dans les 5 grands championnats. Coach du Real Madrid depuis trois ans, Ancelotti sait qu'il se rapproche du crépuscule de sa carrière de technicien.

«Je dirais stop si le Real me virait»

Cependant, il ne partira de suite et de lui même. En interview pour France Football, Carlo Ancelotti a laissé ce choix au Real Madrid. « La fin ? Je l'imagine, oui. J'ai débuté (le football pro) il y a quarante-huit ans. Alors, je commence à penser au jour où cela pourrait s'arrêter. Qu'est-ce qui pourrait me faire dire stop ? Je dirais stop si le Real me virait. (Il rit.) ». Relevo a d'ailleurs confié cette semaine que son licenciement pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

«Le jour où j'arrêterai ne sera pas triste»

Bien que sa conjointe cultive le désir qu'il poursuive sa carrière d'entraîneur, Carlo Ancelotti sait que sa vie sera tout aussi belle quand il raccrochera. « Je ne sais pas ce qui me ferait arrêter. Ma famille ? Non. Ma femme veut que je continue. (Il rit encore.) Ce dont je suis sûr, c'est que le jour où je prendrai ma retraite sera un jour fantastique. J'ai beaucoup de choses à faire et à voir (...) Le jour où j'arrêterai ne sera pas triste ». Kylian Mbappé pourrait voir son coach prendre la porte...