Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un club légendaire aurait tenté le coup pour Odegaard !

Publié le 22 juin 2020 à 23h00 par La rédaction

Alors qu’il est arrivé très jeune au Real Madrid, Martin Odegaard ne devrait pas quitter définitivement le Real Madrid cet été. Le Milan AC était pourtant sur les rangs pour le recruter.

Martin Odegaard fait partie des joueurs sur lesquels le Real Madrid miserait pour l’avenir. Très vite annoncé comme un futur crack, le Norvégien a eu du mal à gérer ce nouveau statut et a donc choisi de partir en prêt. Quelques années plus tard et après une expérience concluante cette saison avec la Real Sociedad, Odegaard suscite l'intérêt de nombreux clubs, notamment du Milan AC. Mais le Real Madrid serait catégorique le concernant.

Milan aurait tenté le coup pour Martin Odegaard