Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre dans ce feuilleton à 40M€ !

Publié le 29 mars 2021 à 11h00 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, de Chelsea et du FC Barcelone ces derniers jours, Ibrahima Konaté pourrait finalement rejoindre Liverpool qui est en train de mettre le paquet sur le jeune défenseur français du RB Leipzig.

De quoi sera fait l’avenir d’Ibrahima Konaté (21 ans), alors que le jeune défenseur international espoirs français du RB Leipzig est annoncé comme l’une des grandes attractions du prochain mercato estival ' La presse espagnole faisait récemment état de l’intérêt du Real Madrid pour Konaté, qui viendrait alors assurer la succession de Raphaël Varane la saison prochaine. Mais d’autres courtisans XXL comme le FC Barcelone, Chelsea ou encore Arsenal sont annoncés sur ses traces. Et ce n’est pas tout…

Liverpool à fond sur Konaté