Mercato - Real Madrid : Mourinho en remet une couche sur la situation de Bale !

Publié le 25 janvier 2021 à 21h00 par La rédaction

Envoyé en prêt à Tottenham, Gareth Bale ne parvient toujours pas à gagner le confiance de son entraîneur, chose qui pourrait le conduire à retourner au Real Madrid en fin de saison.

Arrivé à Tottenham dans l'espoir de relancer sa carrière, Gareth Bale peine encore et toujours à repartir de l'avant, à tirer un trait sur ses pépins physiques et à s'imposer comme un joueur important aux yeux de son entraîneur. Un constat qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui tiré lorsqu'il portait encore le maillot du Real Madrid. Alors forcément, cela a de quoi agacer José Mourinho. L'entraîneur des Spurs , vraisemblablement peu satisfait du manque de volonté dont fait preuve Gareth Bale, ne fait que très peu jouer le Gallois et enchaîne les sorties médiatiques au cours desquelles il ne mâche pas ses mots. Selon lui, la situation est claire. « Il n'y a pas eu une seule seconde de discussion à ce sujet. Gareth est un joueur prêté jusqu'à la fin de la saison. Nous parlons de Gareth lui-même, de Tottenham et du Real Madrid, mais je vous promets qu'il n'y a pas eu une seule seconde de discussion à ce sujet » , comme il l'a indiqué récemment en conférence de presse. Le Real Madrid pourrait donc voir revenir Gareth Bale, la situation n'allant pas en s'améliorant. Au contraire...

« Cette saison, il est un peu à l'ouest... »