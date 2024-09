Mercato - Real Madrid : Mbappé snobé par son pote au PSG !

Jean de Teyssière

Au PSG, on compte désormais sur un collectif fort pour atteindre les objectifs fixés cette saison. Kylian Mbappé a quitté le club et son grand ami, Achraf Hakimi est resté au PSG. Alors qu’il lui était prêté des envies d’ailleurs, l’international marocain a préféré rester au club et une prolongation pourrait bientôt arriver.

Le PSG démarre une nouvelle ère depuis le départ de Kylian Mbappé. Luis Enrique parie sur un effectif fort et le club de la capitale nourrit de grande ambition pour cette saison. Demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG peut compter sur des joueurs qui ont envie d’être là.

Hakimi veut rester au PSG

Arrivé en 2021, cela fait désormais 3 ans qu’Achraf Hakimi est au PSG. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est désormais le plus ancien, derrière Marquinhos et Presnel Kimpembe. Cet été, alors que Kylian Mbappé est parti pour le Real Madrid, des rumeurs laissaient entendre qu'Hakimi pourrait retrouver son club formateur et son ami Mbappé. Mais selon Le Parisien, Hakimi aurait rapidement rassuré ses dirigeants sur son envie de rester.

Une prolongation en vue ?

Le média français va plus loin puisqu’il pourrait même être question d’une prolongation de contrat. L’international marocain a témoigné de son fort attachement pour le club, ce qui pourrait achever de convaincre les dirigeants du PSG de le prolonger.