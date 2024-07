Mercato - Real Madrid : Mbappé prend un coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé s’apprête à démarrer une nouvelle aventure au Real Madrid après sept saisons passées au PSG, et l’attaquant tricolore va donc chercher à franchir un cap dans sa carrière. Daniel Riolo met d’ores et déjà la pression sur Mbappé en lui lançant un avertissement sur ce prochain challenge.

Alors qu’il reste sur une saison compliquée sur le plan personnel avec le PSG et un Euro 2024 décevant avec l’équipe de France, Kylian Mbappé va devoir rapidement se remobiliser. L’attaquant de 25 ans va débarquer cet été au Real Madrid et sera forcément attendu au tournant avec ce choix de carrière. Au micro de l’After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo met déjà la pression sur Mbappé.

« Qu’il se remette à travailler »

« Maintenant, Mbappé va partir. Il faut qu'il se remette à travailler, et le Real semble être le meilleur endroit. Mais attention parce qu’au Real, il y a eu des joueurs comme Eden Hazard qui ne se sont pas remis à travailler. Gareth Bale s’y est remis puis a arrêté donc ce n'est pas une garantie absolue qu’en allant au Real, il s'y remette vraiment. Moi je me souviens du Mbappé qui était à une machine. Tu avais l'impression qu'il n’y avait rien qui le ferait dévier du chemin dans lequel il s'était mis pour la performance », lâche Riolo, qui attend donc Mbappé au tournant avec le Real Madrid.

« L’autre chemin, celui de Neymar et Verratti… »

« Il arrive à un moment de sa vie à 25 ans, où il y a deux chemins. Il a la chance d'aller au Real, et c'est peut-être le droit chemin, le bon chemin qui va le sauver. Mais à 25 ans, l'autre chemin, c'est celui de Neymar, de Verratti... C'est-à-dire que tu ne t'entraînes plus correctement, tu n'as plus ton explosivité, tu ne vaux plus grand-chose... [...] J'ai toujours pensé que si un mec comme Verratti n’a pas fait la carrière qu'on espérait tous qu'il fasse, c'est tout simplement qu’il ne l'a pas voulu. Comme Ronaldinho. Malgré son Ballon d’Or, Ronaldinho c'est pas cette carrière là qu'il aurait dû faire », poursuit Daniel Riolo. Le message est passé…