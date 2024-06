Mercato - Real Madrid : Mbappé fait peur à une légende !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a mis la main sur le joueur qu’il convoitait depuis de longues années. La grande annonce a été effectuée la semaine dernière au grand dam de Pep Guardiola. L’entraîneur de Manchester City savait à quel point les Merengue étaient redoutables sans Kylian Mbappé. Ils le seront bien plus avec lui au sein de leur onze de départ…

Kylian Mbappé était à un moment charnière de sa carrière. A bientôt 26 ans et toujours en quête de sa première Ligue des champions, le meilleur buteur de l’histoire du PSG (256 buts) a tourné la page Paris Saint-Germain afin d’entamer un nouveau chapitre au Real Madrid dès cet été et ce, pour les cinq prochaines années comme le stipule le contrat qu’il a signé à la Casa Blanca.

«Avec ou sans Mbappé, le Real Madrid est toujours fort»

Vainqueur de deux Ligues des champions sur les trois dernières éditions, le Real Madrid sait gagner le trophée tant souhaité par Kylian Mbappé. Et Pep Guardiola a souvent été battu par le détenteur de 15 Ligues des champions. Ce fut le cas cette année en quarts de finale et en 2022 en demi-finales. L’entraîneur de Manchester City a commenté en conférence de presse l’arrivée de Kylian Mbappé. « Avec ou sans Mbappé, le Real Madrid est toujours fort. Il ne fait aucun doute que c’est le rival à battre en Ligue des champions, comme en témoigne ses parcours de ces dernières années. En atteignant tant de finales et en les remportant, il est évident qu’il est le favori numéro un. Tout le monde le sait avant de commencer ».

«C’est une motivation pour essayer d’aller le plus loin possible»