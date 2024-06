Mercato - PSG : La menace est confirmée pour cette star à Paris

Thibault Morlain

Au PSG, on s’apprêterait à dépenser 20M€ pour recruter Matvey Safonov. Ça fera donc un gardien supplémentaire à Paris. Luis Enrique aurait d’ailleurs décidé qu’il n’y aurait pas de hiérarchie au début de la saison prochaine. Une mauvaise nouvelle pour Gianluigi Donnarumma, qui était jusqu’à présent le gardien numéro 1. Et l’Italien aurait de quoi s’inquiéter.

Avec Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, le PSG est bien équipé au poste de gardien de but. Et pourtant, le premier renfort devrait concerner ce poste avec l’arrivée de Matvey Safonov en provenance de Krasnodar. En débarquant à Paris, le Russe va rebattre toutes les cartes pour le poste de numéro 1. Au grand dam de Donnarumma ?



« Ce serait bien si le transfert avait lieu »

Coéquipier de Matvey Safonov en sélection russe, Danil Glebov a évoqué son transfert annoncé vers le PSG. Dans un premier temps, il a expliqué, rapporté par Championat : « Nous n'avons pas discuté de l'actualité du PSG avec Safonov. Attendons le transfert officiel. Bien sûr, ce serait bien si le transfert avait lieu ».

« Je pense qu'il pourra devenir numéro un au PSG »