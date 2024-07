Mbappé - Real Madrid : Le FC Barcelone se fait déjà intepreller

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'a pas encore été aperçu sous le maillot du Real Madrid. Mais ce n'est plus qu'une question de temps avant que le joueur ne se rende au Stade Santiago Bernabeu avec sa tunique blanche. Légende de la Casa Blanca, Iker Casillas a félicité son ancienne équipe pour ce gros coup et espère un duel avec le FC Barcelone cette saison au nom du spectacle.

Après l'Euro, Kylian Mbappé ne se rendra pas à Paris. Selon toute vraisemblance, le joueur devrait être présenté dans la foulée, au sein du Stade Santiago Bernabeu. Le point de départ de sa nouvelle aventure espagnole. Légende du Real Madrid, Iker Casillas est ravi de cette acquisition, aussi bien pour son ancienne équipe que pour le championnat espagnol.

Casillas adoube Mbappé

« Nous voyons un Real Madrid qui devient de plus en plus fort et si on y ajoute Mbappé... Je pense que n'importe quelle équipe voudrait avoir ce joueur. Cette année, le Real Madrid a été très bon, il a dominé, il a surpassé ses rivaux. Avec l'arrivée de Mbappé, eh bien, nous ne sommes pas aveugles, c'est un joueur qui vous donne un plus, vous apporte un plus, vous donne plus d'énergie. La Liga doit être heureux qu'un joueur comme Mbappé arrive dans le football espagnol, cela va être une attraction pour la compétition » a confié l'ancien portier espagnol lors de la présentation du documentaire LaLiga: Beyond the Goal diffusé sur Netflix.

Il réclame un Barça au top !