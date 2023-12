Mercato - Real Madrid : Le prochain crack déjà interpellé

Hugo Chirossel

Tout juste sacré champion du Brésil avec Palmeiras, Endrick est actuellement à Madrid afin de faire connaissance avec ses futurs coéquipiers. L’attaquant de 17 ans rejoindra officiellement le Real Madrid en juillet prochain, lorsqu'il aura atteint la majorité. Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a évoqué la pépite brésilienne.

Attendu depuis plusieurs mois, Endrick sera très bientôt officiellement un joueur du Real Madrid. Son transfert en provenance de Palmeiras est d’ores et déjà bouclé, mais il doit attendre juillet prochain et ses 18 ans avant pouvoir intégrer l’effectif des Merengue .

«Il grandit très bien, il progresse»

En attendant, Endrick est actuellement dans la capitale espagnole et a pu rencontrer les joueurs et le staff du Real Madrid. « Un conseil ? Profite de l'instant présent. Il est venu nous rendre visite et nous avons discuté avec lui, mais jusqu'en juillet, nous ne pourrons pas compter sur son football. Il grandit très bien, il progresse », a confié Carlo Ancelotti en conférence de presse.

«Nous sommes ravis de lui»