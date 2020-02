Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Pogba prendrait un énorme tournant !

Publié le 5 février 2020 à 11h30 par Th.B.

Alors qu’il aurait annoncé à ses coéquipiers sa volonté de quitter Manchester United une fois la saison terminée, les dirigeants des Red Devils se montreraient désormais ouverts à une vente de leur star, au juste prix.

S’appuyant sur les propos de plusieurs membres du vestiaire de Manchester United, le Manchester Evening News révélait mardi que Paul Pogba aurait eu une discussion avec plusieurs éléments clés du groupe mancunien. Le champion du monde tricolore aurait été clair : son départ serait programmé l’été prochain. Plusieurs destinations se présenteraient à lui. Un retour à la Juventus ou un transfert XXL au PSG, voici deux possibilités qui pourraient se réaliser. Cependant, le Real Madrid semblerait être l’option la plus probable à ce jour, Zinedine Zidane souhaitant toujours s’attacher ses services. Mais qu’en est-il de la position du comité de direction de Manchester United dans cette histoire ?

Un bon de sortie pour Pogba ?