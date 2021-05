Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ de Zidane relancerait le feuilleton Hazard

Publié le 28 mai 2021 à 18h10 par Th.B.

Semblant mécontent de son utilisation lorsque Zinedine Zidane était en poste au Real Madrid, Eden Hazard serait prêt à tenter sa chance avec le nouveau coach.

Seulement deux saisons après son arrivée en grande pompe de Chelsea à l’été 2019, Eden Hazard pourrait prendre la porte à l’intersaison. En effet, ayant multiplié les blessures et les périodes d’indisponibilité depuis son transfert au Real Madrid, l’international belge serait susceptible de trouver un accord avec Florentino Pérez pour un départ au cours du prochain mercato. Sky Sports révélait d’ailleurs ces derniers jours que le président du Real Madrid serait prêt à se séparer d’Hazard si une offre jugée acceptable était formulée. Un retour à Chelsea serait dans les tuyaux alors qu’une nouvelle expérience à la Roma sous son ancien entraîneur José Mourinho pourrait elle aussi voir le jour d’après la presse italienne. De son côté, Hazard commencerait à perdre patience.

Hazard prêt à rester sans Zidane ?