Mercato - Real Madrid : L'annonce fracassante du clan Haaland sur son transfert

Publié le 21 octobre 2022 à 20h45

Amadou Diawara

Malgré l'intérêt du Real Madrid, Erling Haaland s'est engagé en faveur de Manchester City lors du dernier mercato estival. Toutefois, le club emmené par Carlo Ancelotti penserait toujours à recruter le buteur norvégien. Mais comme l'a révélé Rafaela Pimenta, Erling Haaland pourrait prolonger avec les Citizens.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid songeait à boucler le transfert d'Erling Haaland avant qu'il ne s'engage avec Manchester City jusqu'au 30 juin 2027. Toutefois, l'écurie merengue s'est finalement ravisée d'après les dernières informations d' AS , et ce, à cause de la forme XXL de Karim Benzema.

«Une prolongation à Manchester City ? Je l'espère»

Désormais, le Real Madrid projetterait de se jeter sur Erling Haaland à l'été 2024 car il disposera d'une clause libératoire à ce moment-là. Toutefois, le club emmené par Carlo Ancelotti pourrait voir Manchester City lui couper l'herbe sous le pied pour le crack norvégien de 22 ans.

«S'ils veulent discuter aujourd'hui, nous serions heureux»