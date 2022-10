Foot - Mercato - PSG

Transferts : Annoncé au PSG pour prendre la place de Mbappé, il affole le mercato

Publié le 21 octobre 2022 à 18h30

Axel Cornic

La prolongation signée en mai dernier ne semble pas avoir mis fin aux débats autour de Kylian Mbappé. Ses envies de départ auraient refait surface et si le Paris Saint-Germain souhaite le garder, Luis Campos semble déjà se préparer au pire. Ainsi, il aurait déjà commencé ses recherches pour trouver un potentiel successeur et le nom de Lautaro Martinez est régulièrement cité en Italie.

Il devait rejoindre Lionel Messi au FC Barcelone, mais finalement il pourrait le faire au PSG. Compatriote du septuple Ballon d’Or, Lautaro Martinez semble beaucoup plaire du côté de Paris, où il pourrait notamment palier le départ de Kylian Mbappé ou même de Neymar. Mais comme souvent avec le PSG, ce dossier s’annonce mouvementé.

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris sa décision pour Mbappé https://t.co/WWUmly1peu pic.twitter.com/Bu960DJw15 — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

Le PSG entre dans la course à Lautaro Martinez

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , les dirigeants de l’Inter n’ont aucune intention de laisser filer Lautaro Martinez, qui avec Romelu Lukaku semble être vu comme l’un des titulaires indiscutables des prochaines années. Son contrat est encore long puisqu’il court jusqu’en 2026, mais à Milan on voudrait lui offrir une revalorisation salariale afin d’éloigner les sirènes étrangères.

Le Real, le Barça ou le Tottenham de Conte ?

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en a beaucoup ! D’après les informations de Sky Sport Italia , plusieurs gros clubs européens seraient sur les traces de Lautaro Martinez et cela serait notamment le cas du Real Madrid et du FC Barcelone, qui ne l’a toujours pas oublié. Le joueur aurait d’ailleurs un faible pour LaLiga, mais verrait également d’un bon œil un départ en premier League. Là-bas, il pourrait notamment retrouver son ancien entraîneur Antonio Conte, qui dirige actuellement Tottenham.

« Aujourd'hui, je ne peux pas dire quand, mais un jour j'aimerais revenir jouer en Argentine et avec le Racing »