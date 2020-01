Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La Juventus prépare un coup XXL pour souffler Pogba à Zidane !

Publié le 5 janvier 2020 à 23h00 par A.C.

Les dirigeants de la Juventus travaillent actuellement en silence pour boucler un énorme retour de Paul Pogba à la fin de la saison.

Si Zinedine Zidane souhaite toujours attirer Paul Pogba au Real Madrid, il va devoir faire face à la Juventus. A Turin, on rêve d'un retour du Français et on travaillerait main dans la main avec Mino Raiola, pour forcer le verrou de Manchester United. La presse anglaise a annoncé un incroyable échange entre Adrien Rabiot et Pogba, plus une somme comprise entre 70 et 100M€, mais des sources proches des Bianconeri ont démenti ces informations.

La Juventus prête à proposer plusieurs joueurs pour Pogba