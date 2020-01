Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Moussa Dembélé vendu cet hiver ? Rudi Garcia lâche une réponse claire !

Publié le 5 janvier 2020 à 21h30 par A.D.

Comme nous vous l’avons annoncé en octobre, Manchester United s’intéresse à Moussa Dembélé. Rudi Garcia, le coach de l’OL, a fait passer un message clair sur l’avenir de son buteur français.

Rudi Garcia ne veut pas entendre parler d’un départ de Moussa Dembélé. Comme révélé par Le 10 Sport en octobre dernier, Manchester United en pince pour le buteur de l’OL. Selon les informations du Daily Mail , divulguées ce lundi, les Red Devils , qui auraient superviser Moussa Dembélé lors du derby face à l’ASSE le 6 octobre dernier, pourraient tenter une offensive lors de ce mercato hivernal. Interrogé en conférence de presse sur l’avenir de Moussa Dembélé, Rudi Garcia a balayé l’idée d’un départ de son protégé.

«Les rumeurs de départ sont infondées»