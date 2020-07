Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Klopp prévient Zidane pour Sadio Mané…

Publié le 4 juillet 2020 à 15h00 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane en pince pour Sadio Mané. L’entraîneur du Real Madrid ne devrait pas parvenir à ses fins avec le Sénégalais selon Jürgen Klopp.

Selon toute vraisemblance, compte tenu de la réalité économique actuelle et de la longévité du contrat de Kylian Mbappé (juin 2022) avec le PSG, le Real Madrid ne parviendra pas à recruter le champion du monde français à l’intersaison. Souhaitant témoigner d’une arrivée sur le front de son attaque, Zinedine Zidane songe à Sadio Mané comme le10sport.com vous l’a rappelé le 20 mai dernier. L’option Mané plaît particulièrement à Zidane. De son côté, Liverpool n’exclurait pas une vente du Sénégalais lors du mercato. Néanmoins, pour Jürgen Klopp, ni le principal intéressé, ni Mohamed Salah ne devraient plier bagage d’ici la fin de leurs contrats respectifs courant jusqu’en juin 2023.

« Donnez-moi un meilleur challenge que de réussir avec le Liverpool FC »