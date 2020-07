Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Modric, Odegaard... Une solution trouvée par Zidane ?

Publié le 4 juillet 2020 à 10h00 par La rédaction

Après une saison très prometteuse sous les couleurs de la Real Sociedad, Martin Odegaard pourrait rentrer au Real Madrid cet été. Toutefois, le club merengue pourrait prendre une autre décision concernant le Norvégien.

« Il est très jeune, il se débrouille très bien pour la Real Sociedad et c’est un bon joueur dans le présent mais aussi pour l’avenir. Mais je ne vais pas vous dire ce que nous allons faire avec Martin. Maintenant il est à nous mais il joue dans un autre club. Nous verrons à l’avenir. C’est bien que la Real Sociedad en profite cette année. » a récemment expliqué Zinedine Zidane sur l’avenir de Martin Odegaard. Pensionnaire du Real Madrid, mais actuellement prêté à la Real Sociedad, le milieu norvégien impressionne cette saison et avec ses belles prestations, Odegaard pourrait retrouver la Casa Blanca à l’issue de la saison. Pourtant, la donne aurait changé et le Real Madrid serait plus proche de laisser Odegaard à Saint-Sébastien une saison de plus. La raison ? Luka Modric...

Modric reste, Odegaard ne bouge pas ?