Mercato - Real Madrid : Karim Benzema dit tout sur le départ de Cristiano Ronaldo !

Publié le 16 janvier 2022 à 7h30 par A.D.

Bras droit de Cristiano Ronaldo avant son transfert à la Juventus, Karim Benzema est désormais le grand leader du Real Madrid. Nommé meilleur joueur français de l'année par France Football, le buteur français a profité de l'occasion pour lâcher toutes ses vérités sur le départ de CR7.

Grand leader du Real Madrid actuellement, Karim Benzema n'a pas toujours eu ce rôle. En effet, l'ancien buteur de l'OL était dans l'ombre de Cristiano Ronaldo avant son transfert à la Juventus. Alors qu'il vient d'être nommé meilleur joueur français de l'année par France Football, Karim Benzema a accordé un entretien à L'Equipe pour l'occasion. Lors de cet interview, le numéro 9 du Real Madrid s'est totalement livré sur le départ de Cristiano Ronaldo.

«Depuis qu'il est parti à la Juventus Turin, j'ai pris le relais à ma manière et ça se passe bien»