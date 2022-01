Foot - Real Madrid

Real Madrid : La grosse annonce de Karim Benzema sur son retour en Bleu !

Publié le 15 janvier 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Auteur d'une année exceptionnelle avec le Real Madrid, Karim Benzema a convaincu Didier Deschamps de la rappeler en équipe de France juste avant l'Euro. Alors qu'il vient d'être nommé meilleur joueur français par France Football, Karim Benzema a profité de l'occasion pour se livrer sur son retour en Bleu.

Après plus de cinq ans d'absence Karim Benzema a fait son retour en équipe de France. Alors qu'il enchainait les performances de haute volée avec le Real Madrid, le buteur de 34 ans a été récompensé de ses efforts juste avant l'Euro. En effet, Didier Deschamps a décidé de rappeler Karim Benzema après l'avoir rencontré et avoir discuté longuement avec lui. Auteur d'un retour fracassante en Bleu , la star du Real Madrid a continué sa montée en puissance sur les terrains. A tel point qu'il a terminé à la quatrième place du classement pour le Ballon d'Or, derrière Lionel Messi (1er), Robert Lewandowski (2ème) et Jorginho (3ème). Dans la foulée, Karim Benzema a été nommé meilleur joueur français par France Football. Une récompense qui le comble de joie et qu'il doit beaucoup à son retour en équipe de France, comme il l'a reconnu lui-même lors d'un entretien accordé à L'Equipe .

«Je n'aime pas dire ''retour en grâce''»

« (Après 2011, 2012 et 2014, vous êtes le meilleur joueur français de l'année 2021. Avez-vous l'impression d'un retour en grâce en France ?) Je ne sais pas. Je n'aime pas dire ''retour en grâce''. Je ne le vois pas comme ça. Il y a eu mon retour en équipe de France... Avec le public français, comme avec tous mes supporters, j'ai toujours tenté de procurer du plaisir. Ils aiment ce que je fais sur le terrain. (Vous êtes capable de dire : ''Cette année, moi, Karim Benzema, je suis le meilleur joueur français'' ?) Ce ne sont que des paroles. Je n'aime pas dire des choses comme ça. Cela peut être pris d'une manière, ou d'une autre. Ma motivation est de faire mieux chaque année. Et là ce que je fais, c'est mieux, en termes de statistiques, de buts, de passes décisives, de progression. (Pendant ces sept ans sans ce trophée, aviez-vous le sentiment de ne plus être le meilleur joueur français ?) La saison terminée, je ne regarde pas ce qu'a fait l'un, l'autre, et ''là voilà je suis le meilleur'', non. Ça ne fait pas deux ans que je joue au foot, déjà ça va en faire treize au Real. Ce n'est pas de dire ''je suis le meilleur, je suis plus fort qu'untel''. Je ne suis pas comme ça. Moi, c'est continuer à être très bon et monter les escaliers, petit à petit, pour être tout en haut », a déclaré Karim Benzema ce samedi.