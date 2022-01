Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Cette sortie hallucinante sur l’état d’Eden Hazard !

Publié le 10 janvier 2022 à 0h00 par B.C.

Alors qu’il n’échappe pas aux critiques à Madrid, Eden Hazard est également attaqué en Belgique, comme l'illustre la sortie d’un homme politique.

Recruté en 2019, Eden Hazard n’est plus que l’ombre de lui-même au Real Madrid. L’ancienne star de Chelsea ne parvient pas à convaincre Carlo Ancelotti et enchaîne les prestations décevantes, ce qui pourrait provoquer son départ à l’issue de la saison, alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Critiqué à Madrid, Eden Hazard peut néanmoins compter sur de nombreux soutiens au sein de sa sélection, mais l’international belge ne fait pas pour autant l’unanimité dans son pays, comme le montre cette sortie hallucinante de Jean-Marie Dedecker.

« C’est juste un petit gros qui s’est engraissé »