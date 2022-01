Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ronaldo, Bale… Et si Ancelotti avait enfin trouvé le partenaire de Benzema ?

Publié le 2 janvier 2022 à 0h45 par Th.B.

Alors que Karim Benzema pouvait former un duo très prolifique avec Cristiano Ronaldo par le passé au Real Madrid, le numéro 9 du club merengue semble être bien parti pour flamber aux côtés de Vinicius Jr à présent.

Depuis la nomination de Carlo Ancelotti à la tête de l’effectif du Real Madrid en fin de saison dernière, Vinicius Jr a clairement franchi un nouveau palier et se montre très régulier, enchainant les belles prestations et les titularisations sous la houlette du technicien italien. Et vu à quel point Vinicius est bien lancé, Ancelotti a dernièrement assuré qu’il ne comptait pas le ralentir en conférence de presse. « Si Vinicius Jr est fatigué après avoir joué 22 matchs consécutifs ? Absolument pas. Et demain, il jouera son 23ème match d'affilée. Tant qu'il est physiquement en forme, il joue, parce qu'il apporte beaucoup. Je ne vois pas de fatigue chez lui. Il est motivé, il est très bien, il est impatient... Il est très important pour nous. Surtout dans un match comme celui de demain, où nous avons besoin d'une équipe intelligente, face à une équipe qui travaille dur sur le terrain. Nous devons mettre la même énergie que l’Athletic ». Après le transfert de Cristiano Ronaldo et le futur départ de Gareth Bale, Karim Benzema pourrait donc enfin avoir un nouveau compère d’attaque.

Benzema ne cache pas sa joie d’évoluer avec Vinicius