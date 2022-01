Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez joue avec le feu avec Karim Benzema…

Publié le 2 janvier 2022 à 1h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid pourrait accueillir deux talents hors normes en les personnes de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland l’été prochain, Karim Benzema ne serait pas emballé par cette double opération lorsque son avenir au Real Madrid pourrait s’écrire en pointillés. Explications.

Depuis 2009, Karim Benzema évolue au Real Madrid. Et bien qu’il y ait connu des débuts difficiles, l’international français s’est par la suite imposé comme un élément indéboulonnable du club merengue. Jusqu’à aujourd’hui, celui qui est surnommé KB9 démontre qu’il est l’un des attaquants disposant de la palette technique la plus complète à son poste d’avant-centre. Cependant, et ce bien que Florentino Pérez lui ait offert un contrat le liant au Real Madrid jusqu’en juin 2023, le mercato estival de 2022 pourrait redistribuer les cartes…

Benzema se poserait des questions sur son avenir au Real Madrid…