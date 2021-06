Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale fait durer le suspense…

Publié le 28 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que les rumeurs se multiplient au sujet de son avenir, Gareth Bale n’a pas totalement écarté l’option retraite alors que le paysage s’assombrirait pour lui au Real Madrid.

Malgré le départ de Zinedine Zidane qui ne voulait pas entendre parler de lui et le retour de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, il se pourrait que Gareth Bale n’honore pas pour autant son ultime année de contrat au Real Madrid. En effet, Tottenham resterait intéressé par l’idée de le récupérer pour une saison supplémentaire sous la forme d’un prêt selon Eurosport UK lorsque la presse espagnole évoque une potentielle retraite dans les semaines à venir. Invité à s’exprimer sur la question, Gareth Bale a laissé planer le doute.

Bale ne se prononce pas concrètement