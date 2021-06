Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a un plan pour Kylian Mbappé !

Publié le 28 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Toujours autant déterminé à recruter Kylian Mbappé cet été vu que son avenir au PSG est incertain, le Real Madrid attendrait que l’attaquant tricolore affiche lui-même son envie de partir.

Récemment interrogé dans les colonnes de L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi se montrait particulièrement confiant quant à la prolongation de contrat à venir de Kylian Mbappé au PSG : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien », indiquait le président du PSG. Malgré ce discours de façade, le contrat de l’attaquant français court toujours jusqu’en juin 2022, et la menace reste d’autant plus concrète que le Real Madrid n’a ps dit son dernier mot pour Mbappé…

Le Real Madrid attend une annonce de Mbappé pour attaquer