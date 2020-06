Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez sous pression pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 25 juin 2020 à 21h30 par T.M.

Du côté du Real Madrid, Sergio Ramos n’a plus qu’un an de contrat. Un dossier que Florentino Pérez va vite devoir régler sous peine de se retrouver en danger. Explications.

A 34 ans, Sergio Ramos ne cesse de montrer qu’il est encore primordial au Real Madrid. Toutefois, en coulisse, la situation contractuelle de l’Espagnol fait débat. En effet, n’ayant plus qu’un an de contrat, le Madrilène aimerait bien prolonger. Toutefois, alors que Ramos réclamerait 2 ans de plus, Florentino Pérez n’offrirait qu’une année supplémentaire, se basant sur la politique du club concernant les prolongations de joueurs âgés. Alors que Zinedine Zidane n’a pas manqué d’envoyer un message à son président pour l’avenir de son capitaine, Florentino Pérez pourrait bien rapidement se retrouver sous pression…

Pérez joue son avenir ?