Mercato - Real Madrid : Zidane prend clairement position pour l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 25 juin 2020 à 8h30 par T.M.

Ces dernières semaines, l’avenir de Sergio Ramos fait énormément parler au Real Madrid. Un sujet à propos duquel Zinedine Zidane a fait passer un message fort.

Ce mercredi, face à Majorque, Sergio Ramos a encore une fois montré à quel il était important pour le Real Madrid. En effet, le défenseur central a marqué son 8ème but de la saison en Liga. Habitué à frapper les penaltys, l’Espagnol a, cette fois, fait trembler les filets adverses d’un magnifique coup-franc. Décisif défensivement et donc offensivement, Ramos est un atout de poids pour Zinedine Zidane. Toutefois, ces dernières semaines, le doute est venu entourer l’avenir du joueur de 34 ans. N’ayant plus qu’un an de contrat, l’ancien du FC Séville aimerait prolonger l’aventure, rêvant même de prendre sa retraite au sein de la Casa Blanca. Toutefois, entre le joueur et Florentino Pérez, les positions ne seraient pas forcément les mêmes au sujet de ce nouveau contrat. De quoi installer le doute…

« Il doit prendre sa retraite ici »