Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos a un rêve pour son avenir…

Publié le 13 juin 2020 à 5h00 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos aurait les idées claires concernant son avenir.

Arrivé en 2005 au Real Madrid, Sergio Ramos est aujourd’hui le visage de la Casa Blanca. Toutefois, ces dernières semaines, quelques nuages sont venus ternir cette belle histoire. En effet, l’Espagnol n’a plus qu’un an de contrat et il faut donc réfléchir à une prolongation. Problème, à ce sujet, le clan Ramos et Florentino Pérez auraient des positions qui divergent, n’étant pas d’accord sur la durée du futur contrat. De quoi jeter un froid sur l’avenir du défenseur de 34 ans chez les Merengue. Pourtant, c’est bien du côté de Madrid que le protégé de Zinedine Zidane s’imagine continuer… et même terminer sa carrière.

« C’est son rêve »