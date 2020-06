Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’épineux cas Sergio Ramos fait débat au Real Madrid…

Publié le 25 juin 2020 à 15h30 par T.M.

Encore buteur ce mercredi avec le Real Madrid, Sergio Ramos fait également énormément parler de lui en dehors des terrains. Et actuellement, sa situation contractuelle fait chauffer les cerveaux des dirigeants merengue.

Au Real Madrid depuis 2005, Sergio Ramos est aujourd’hui le relais privilégié de Zinedine Zidane sur le terrain. Malgré ses 34 ans, le capitaine madrilène est primordial pour la Casa Blanca et il l’a encore montré ce mercredi en marquant un sublime coup-franc. L’Espagnol ne se contente donc pas seulement de défendre et cela rend de grands services au Real Madrid. Alors que les performances de Sergio Ramos font parler, sa situation contractuelle suscite tout autant de réactions. En effet, l’ancien du FC Séville n’a plus qu’un an de contrat et les discussions pour une prolongation de contrat n’auraient toujours pas débuté. De quoi forcément interpeller à tous les niveaux…

Sergio Ramos est primordial au Real Madrid !

La belle histoire entre le Real Madrid et Sergio Ramos prendra-t-elle fin en 2021 ? Actuellement, l’Espagnol et Florentino Pérez ne seraient pas d’accord sur les termes de ce nouveau contrat puisque l’un demanderait deux ans en plus quand l’autre n’offrirait qu’une saison supplémentaire. Cette situation fait donc réagir. Et ce mercredi, après le match du Real Madrid face à Majorque, Emilio Butragueno, dirigeant madrilène, a souligné à quel point Sergio Ramos était important : « La prolongation de Sergio Ramos ? Ce que je peux dire à propos de Sergio, c’est mon admiration pour ce qu’il représente et démontre. Sa présence représente beaucoup pour l’équipe, mais aussi pour le rival. C’est un joueur impressionnant partout sur le terrain. C’est un joueur difficile à trouver ». Des propos qui font écho à ceux de Zinedine Zidane après cette rencontre également. Mais l’entraîneur du Real Madrid a lui été plus direct au sujet de l’avenir de Sergio Ramos : « La prolongation de Sergio Ramos ? C’est un joueur du Real Madrid. Ça fait plusieurs années qu’il est ici. Il doit prendre sa retraite ici. C’est ce que je pense et je le dirai toujours ».

Un dossier prioritaire pour Florentino Pérez…