Mercato - Real Madrid : Cette terrible révélation sur l'avenir de cet indésirable d'Ancelotti !

Publié le 27 novembre 2021 à 0h30 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le Real Madrid, Isco ne sera pas prolongé et quittera le club espagnol dans les prochains mois. Mais pour l'heure, les dirigeants merengue n'auraient pas reçu encore d'offre pour le milieu de terrain.

Présent au Real Madrid depuis 2013, Isco va tourner une page importante de sa carrière en 2022. Le milieu de terrain espagnol ne rentre pas dans les plans de Carlo Ancelotti et devrait quitter la Casa Blanca , soit en janvier prochain, soit à l’issue de son contrat en juin. A en croire la presse espagnole, Isco serait surveillé par plusieurs équipes anglaises et italiennes, mais aucune n’aurait formulé d’offre au Real Madrid. Et pour cause, les rapports seraient loin d’être positifs.

« Les rapports reçus par les clubs qui se renseignent sur lui sont très mauvais »