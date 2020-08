Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : C’est enfin fini pour ce feuilleton de l’été

Publié le 14 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 8 juin dernier, le Real Madrid, sous l’impulsion de Zinedine Zidane, s’intéresse à Jadon Sancho. Mais la pépite anglaise ne quittera pas le Borussia Dortmund cet été.

Depuis cet hiver, Jadon Sancho est l’une des grosses attractions sur le marché des transferts. En effet, l’international anglais de 20 ans aurait fait tourner la tête des plus grands clubs européens à un moment donné comme le FC Barcelone, le Real Madrid, comme le10sport.com vous l’a dévoilé, et surtout de Manchester United. Jusqu’ici, les Red Devils menaient la danse et auraient régulièrement discuté avec les dirigeants du Borussia Dortmund dans l’optique de se mettre d’accord pour un transfert. Néanmoins, le BvB ne vendra pas.

Le Borussia Dortmund scelle l’avenir de Jadon Sancho