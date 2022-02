Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ à prévoir pour ce joueur d'Ancelotti ? La réponse !

Publié le 19 février 2022 à 16h10 par La rédaction

En manque de temps jeu au Real Madrid, Federico Valverde ne cacherait pas sa frustration. Pour autant, cela ne remettre pas en question son avenir chez les Merengue...

Barré par l’énorme concurrence de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric, Federico Valverde a vu son temps de jeu diminuer au Real Madrid. D’ordinaire, l’Uruguayen peut bénéficier des petits pépins physiques pour se faire une place dans le onze de Carlo Ancelotti. Mais cette saison, le trio du milieu madrilène n’a quasiment pas raté une minute. De quoi frustrer grandement Fede Valverde…

La frustration de Valverde