Mercato - Real Madrid : Carton plein pour Mbappé ?

Eduardo Camavinga (21 ans) a bouclé sa troisième saison au Real Madrid et a eu l’occasion de pleinement devenir madridista tout en accueillant des hommes phares de l’effectif de Carlo Ancelotti à l’instar de Jude Bellingham, d’Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni. Kylian Mbappé est la dernière recrue en date et devrait faire un strike au sein du vestiaire aux yeux de Camavinga.

Kylian Mbappé va réaliser son rêve de gosse. Après l’Euro qu’il espère remporter comme annoncé à divers médias dont CNN , Mbappé débarquera dans la capitale espagnole afin d’y être présenté comme la recrue phare de l’été et pour y entamer sa nouvelle aventure pour les cinq prochaines saisons. Le capitaine de l’équipe de France va s’installer à Madrid avec le statut de champion du monde et de meilleur buteur de l’histoire du PSG. Comment va donc se dérouler son intégration dans un vestiaire qui a tout raflé dont la Ligue des champions qu’il convoite tant ?

Mbappé va «ajouter une plus-value au groupe»

Il n’y aura pas de problèmes selon Eduardo Camavinga. Coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France, le milieu de terrain du Real Madrid va pouvoir également l’être à la Casa Blanca qu’il a intégré au terme du mercato estival de 2021. Trois ans plus tard, Camavinga a pu témoigner de l’acclimatation optimale de plusieurs recrues dont Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham. De quoi lui permettre de confirmer que Mbappé va « ajouter une plus-value au groupe ».

«Il y a beaucoup de francophones et il parle très bien espagnol»