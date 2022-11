Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit un énorme appel du pied

Publié le 6 novembre 2022 à 01h15

La rédaction

Lundi, le Real Madrid affrontera le Rayo Vallecano lors de la 13e journée de Liga. L’occasion pour le club madrilène de retrouver un ancien de la maison : Fran García. Le latéral gauche formé chez les Merengue a été transféré définitivement au Rayo à l'été 2021. Et il est déjà prêt à faire son retour au Real Madrid.

A l'occasion de la 13e journée de Liga, le Real Madrid affrontera le Rayo Vallecano ce lundi. Les Merengue retrouveront d'ailleurs Fran García, qui a été formé au club. Le latéral gauche de 23 ans s’est d’ailleurs exprimé sur un potentiel retour au Real Madrid lors d’un entretien accordé à Relevo .

Mercato : Le Real Madrid aurait pu s’offrir le grand crack du Barça https://t.co/sQ5vQlCKCJ pic.twitter.com/P5dEsJoo1p — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

« L'un de mes rêves est de retourner à Madrid »

Interrogé sur son avenir, Fran García n’a pas caché son envie de retourner au Real Madrid. « Je l'ai toujours dit et je ne l'ai jamais caché : l'un de mes rêves est de retourner à Madrid. Mais je sais aussi clairement ce que je veux en ce moment et ce que je dois faire. »

« Le Rayo Vallecano m'a soutenu et je suis ravi d'être ici »