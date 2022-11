Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Le Real Madrid aurait pu s’offrir le grand crack du Barça

Publié le 5 novembre 2022 à 16h15

Thibault Morlain

A seulement 19 ans, Pedri est déjà un cadre du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Ayant explosé ces dernières saisons, le milieu de terrain offensif a connu une explosion folle. Mais tout aurait pu se passer différemment pour Pedri. En effet, à défaut de se révéler sous le maillot du Barça, c’est au Real Madrid qu’il aurait pu évoluer.

Le FC Barcelone a réalisé un énorme coup en allant chercher Pedri à Las Palmas. Et alors que le crack espagnol ne devait pas avoir une place tout de suite dans le onze blaugrana, son talent a fait l’unanimité. Aujourd’hui, l’international ibérique est indiscutable dans l’équipe de Xavi. Pedri fait ainsi le bonheur du Barça. Mais cela aurait très bien pu être celui du Real Madrid…

« J’aurais pu jouer pour le Real Madrid »

En effet, dans sa jeunesse, Pedri a été snobé par le Real Madrid. De quoi donner certainement des regrets aux Merengue, où le crack du FC Barcelone aurait pu signer. En effet, dans un entretien accordé à El Pais , Pedri a assuré : « J’aurais pu jouer pour le Real Madrid ».

« Difficile de refuser l’offre de l’un des plus grands clubs de l’histoire »