Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce transfert de Campos débloqué par un énorme imbroglio ?

Publié le 6 novembre 2022 à 00h30

Pierrick Levallet

Face à l’incertitude autour de l’avenir de Kylian Mbappé au PSG, Luis Campos aurait déjà identifié le successeur de la star de 23 ans. En effet, le conseiller football parisien suivrait Rafael Leao de près. Le Portugais pourrait d’ailleurs quitter l’AC Milan plus tôt que prévu, alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024, et ce, à cause de certaines tensions au sein du clan Leao.

N’ayant recruté qu’Hugo Ekitike dans le secteur offensif cet été, Luis Campos serait pointé du doigt en interne. En effet, Kylian Mbappé ne serait pas vraiment convaincu par ce mercato et serait en plein malaise au PSG. Ainsi, l'attaquant de 23 ans pourrait remettre son avenir en question, alors qu’il est lié au club de la capitale jusqu’en juin 2024. Luis Campos en serait conscient et se serait mis à la recherche d’un successeur au champion du monde 2018. Et il aurait une piste bien claire en tête.

Mercato - PSG : Campos reçoit une réponse pour ce transfert à 150M€ https://t.co/4I6u58uA4B pic.twitter.com/n8Pl5OPdMM — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

Une décision fracassante pour l’avenir de Leao ?

En effet, Luis Campos aurait Rafael Leao dans son viseur. Mais il ne serait pas le seul, puisque Chelsea et Manchester City seraient également de la partie. De son côté, l’AC Milan cherche à prolonger le contrat de l’attaquant de 23 ans, qui expire en juin 2024. Mais ce dossier traînerait en longueur. De ce fait, la direction milanaise aurait lancé un ultimatum au Portugais d’après la presse italienne. Si aucun accord n’est trouvé d’ici le 15 novembre, l’AC Milan pourrait ouvrir la porte à Rafael Leao pour un transfert. Le résultat d’une mésentente en interne.

Des tensions au sein du clan Leao ?