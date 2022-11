Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 120M€ arrive pour cette cible XXL de Campos

Publié le 5 novembre 2022 à 21h15 - mis à jour le 5 novembre 2022 à 21h15

Pierrick Levallet

À la recherche de renforts offensifs et d’un potentiel successeur à Kylian Mbappé, Luis Campos aurait Rafael Leao dans son viseur. Cependant, le conseiller football du PSG ne serait pas le seul à s’intéresser à l’attaquant de 23 ans, puisque Chelsea serait également de la partie. Et les Blues pourraient dégainer une offre démentielle pour le Portugais.

Alors qu’il a prolongé en mai dernier, Kylian Mbappé ne vivrait plus très bien sa situation au PSG. Selon les informations exclusives du 10sport.com, un différend financier a fait naître des tensions entre l’international tricolore et la formation parisienne. Ainsi, une folle rumeur annonçait un départ de Kylian Mbappé dès janvier prochain. Et alors que l’avenir de la star de 23 ans est dans le flou, Luis Campos se serait mis au travail sur le marché des transferts.

Le PSG suit Leao de très près

En quête d’un successeur à Kylian Mbappé, Luis Campos penserait encore à Rafael Leao. Le Portugais - qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 - n’a toujours pas prolongé avec l’AC Milan. D’ailleurs, les Rossoneri pourraient être ouverts à un départ de l’attaquant de 23 ans si aucun accord n’est trouvé d’ici la mi-novembre. Et une offre colossale serait en préparation dans ce dossier.

120M€ lâchés pour Leao ?