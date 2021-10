Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s'agite coulisses pour un indésirable d'Ancelotti !

Publié le 8 octobre 2021 à 17h10 par La rédaction

Après avoir passé deux saisons en prêt à Arsenal, Dani Ceballos a fait son retour au Real Madrid l'été dernier. Pour autant, l'avenir du milieu de terrain ne devrait pas s'inscrire au sein de la capitale espagnole. Un club de Liga serait déjà sur les rangs pour le prochain mercato hivernal.

Difficile de se faire une place au sein de l'entrejeu du Real Madrid. Entre l'arrivée récente d'Eduardo Camavinga, la montée en puissance de Federico Valverde et les indéboulonnables Toni Kroos, Luka Modric, et Casemiro, Dani Ceballos pourrait bien voir son temps de jeu pratiquement réduit à néant sous les ordres de Carlo Ancelotti. Actuellement blessé, l'Espagnol ne peut en plus pas faire ses preuves face à l'entraîneur madrilène. En revanche, au sein du championnat espagnol, une équipe serait très intéressée par le recrutement de Ceballos l'hiver prochain, lorsque le joueur de 25 ans sera rétabli de sa blessure.

Le Betis prépare la venue de Ceballos