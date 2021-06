Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Des retrouvailles avec Ancelotti ? La réponse de James Rodriguez !

Publié le 13 juin 2021 à 17h00 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec Everton, James Rodriguez a été interrogé sur son avenir et notamment sur un possible retour au Real Madrid. Sa réponse a été plutôt claire.

Arrivé au Real Madrid en 2014 après un passage à l’AS Monaco, James Rodriguez a du quitter la Casa Blanca durant l’été 2020. Son contrat n’a pas été renouvelé et le milieu de terrain a été contraint de changer d’air. Après des semaines de réflexion, le joueur a finalement pris la direction d’Everton. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, James Rodriguez a inscrit six buts en Premier League cette saison. Sous contrat jusqu’en 2022, l’ancien de Porto se questionnerait actuellement sur son avenir.

«Un retour au Real Madrid ? Je ne pense pas»