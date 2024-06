Mercato - RC Lens : Sept transferts déjà garantis cet été ?

La rédaction

Le RC Lens s’apprête à changer de visage cet été. Que ce soit sur le banc de touche ou au niveau de la direction, de nombreux acteurs ont quitté et rejoint le nord de la France ces dernières semaines. Du côté de l’effectif, il devrait y aussi avoir du mouvement. Si plusieurs recrues sont attendues par les supporters, il faudra avant tout vendre. Et six éléments pourraient d’ores et déjà plier bagages.

Le RC Lens semble vouloir profiter de l’été pour faire peau neuve. Quatre ans après son arrivée à la tête de l’équipe première du club lensois, Franck Haise a décidé de claquer la porte pour rejoindre l’OGC Nice, imité par Arnaud Pouille, désormais ancien directeur général de l’écurie nordiste. Alors que les finances des pensionnaires de Bollaert ne sont pas au mieux, il faudra vendre durant l’été. Et six noms auraient été cochés pour générer des liquidités.

36M€ récupérés grâce à sept ventes ?

D’après les informations de Foot Mercato , le RC Lens aurait choisi de faire partir sept de ses joueurs cet été : Adam Buksa, Julien Le Cardinal, Morgan Guilavogui, Stijn Spierings, Angelo Fulgini, Salis Abdul Samed et Adrien Thomasson. Une liste longue comme le bras, mais qui pourrait permette aux Sang et Or de récupérer près de 36M€ si on se fie à la valeur marchande attribuée à ces éléments par Transfermarkt.

Vendre pour mieux recruter