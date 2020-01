Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara déterminée à plomber le dossier Icardi ?

Publié le 10 janvier 2020 à 12h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG envisagerait de lever l’option d’achat dont il dispose avec Mauro Icardi, Wanda Nara ne voudrait pas voir son mari poursuivre l’expérience parisienne la saison prochaine.

« Est-ce qu'il quittera le PSG à la fin de la saison ? On verra, rien n'est sûr, c'est Mauro qui décidera (…) Pour moi ce n'est pas facile de vivre entre Paris et Milan, mais bon... on verra », confiait dernièrement Wanda Nara, l’épouse et agent de Mauro Icardi, jetant ainsi un froid sur l’avenir du buteur argentin au PSG. En effet, Leonardo dispose d’une option d’achat de 70M€ auprès de l’Inter Milan pour recruter définitivement Icardi à l’issue de son prêt en juin prochain, mais Wanda Nara serait déterminée à faire capoter l’opération.

Le PSG barré par Wanda Nara pour Icardi ?