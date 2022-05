Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les grandes exigences de Kylian Mbappé !

Publié le 10 mai 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Partagé entre un départ libre pour le Real Madrid et une prolongation de dernière minute avec le PSG, Kylian Mbappé réclame de solides garanties au Qatar pour la suite du projet QSI selon Bixente Lizarazu.

Le suspense est à son comble dans le feuilleton Kylian Mbappé ! Malgré la fin de saison qui approche à grands pas, l’attaquant du PSG ne semble toujours pas avoir tranché entre une prolongation in-extremis dans la capitale, ou bien un départ libre en direction du Real Madrid qui le courtise ardemment depuis maintenant plusieurs années. Bixente Lizarazu, ancienne légende de l’équipe de France qui suit de très près le dossier Mbappé, estime que ce dernier attend de disposer solides garanties de la part du PSG avant de se prononcer.

« Il attend des changements »