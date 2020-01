Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour de flamme pour ce coéquipier de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 6 janvier 2020 à 20h15 par La rédaction

Pour Douglas Costa, cette année semble être déterminante. L'ailier doit convaincre son entraîneur à la Juventus ou pourrait être contraint de faire ses valises... pour rejoindre le PSG ?

Douglas Costa n'a sans doute pas eu l'évolution qu'il souhaitait depuis son arrivée à la Juve. Freiné par des blessures récurrentes, le Brésilien n'en reste pas moins un ailier de talent. Par le passé, certains clubs de Premier League ainsi que le PSG s'étaient montrés intéressés et sa situation à la Juve pourrait le pousser vers la sortie.

Le PSG n'a pas oublié Douglas Costa !