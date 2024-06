Mercato - PSG : Vers un double transfert à 200M€ ?

Arnaud De Kanel

Libéré du salaire de Kylian Mbappé, le PSG possède une plus grande marge de manœuvre pour recruter cet été. Outre le secteur offensif, le club de la capitale souhaite également renforcer son entrejeu ainsi que sa défense centrale. Pour cela, deux joueurs sont pistés et pourraient coûter au total un peu plus de 200M€.

La page Kylian Mbappé tournée, le PSG veut définitivement passer à autre chose en recrutant les stars en devenir de son équipe. Les dirigeants de la capitale veulent recruter un défenseur central puisque Milan Skriniar n'a pas convaincu pour sa première saison, et ne seraient pas contre l'idée de signer un nouveau milieu de terrain pour tenter d'améliorer un secteur toujours perfectible et qui continue de faire défaut au PSG dans les matchs cruciaux. Une double opération pourrait donc voir le jour et elle risque de coûter cher.



Une clause à 100M€ pour Tapsoba

Barré dans le dossier Leny Yoro, le PSG devrait se tourner vers une des révélations de la saison en Bundesliga. D'après les informations de Foot Mercato , le dossier concernant Edmond Tapsoba, actuellement au Bayer Leverkusen, aurait été relancé en interne. Cette nouvelle a également été confirmée par Fabrice Hawkins, journaliste chez RMC . Cependant, un obstacle de taille se présente : l'international burkinabé est lié par une clause libératoire fixée à 100M€ et il sera difficile de négocier son transfert à la baisse.

Benfica réclame 120M€ pour Neves

Quant au milieu de terrain, le PSG pourrait mettre le paquet sur Joao Neves. Selon RMC Sport, le joueur en question est la grande cible du club de la capitale pour cet été. Cependant, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le montant exigé par Benfica, s'élevant à 120M€, soit le prix de sa clause libératoire, pourrait bien refroidir les ardeurs du club parisien. Le PSG est prévenu !