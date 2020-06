Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ultime tentative de Barcelone pour Neymar ?

Publié le 3 juin 2020 à 6h30 par Th.B.

Ousmane Dembélé serait la clé de l’opération Neymar dans l’esprit du FC Barcelone. Néanmoins, le PSG n’aurait nullement l’intention d’accueillir le champion du monde tricolore.

Connaissant de grosses difficultés physiques depuis son arrivée au FC Barcelone à l’été 2017, où il était venu remplacer Neymar parti au PSG, Ousmane Dembélé ne ferait plus l’unanimité en interne. Certains dirigeants du club culé souhaiteraient se séparer du Français, qui perçoit un salaire annuel s’élevant à 12M€, quand d’autres estiment qu’il faudrait lui laisser une nouvelle chance de prouver ses qualités la saison prochaine. Néanmoins, s’il servait à faciliter l’opération Neymar, son départ serait validé par l’intégralité du club.

Le PSG ne voudrait pas de Dembélé