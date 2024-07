Mercato - PSG : Une star au coeur d’une fake news ?

Thomas Bourseau

Karim Benzema et N’Golo Kanté ont tous deux succombé aux sirènes saoudiennes du club d’Al-Ittihad l’été dernier. Et si l’on en croit une rumeur circulant sur la toile, Marquinhos ne s’opposerait pas à cette éventualité. Néanmoins, le PSG ne lui donnerait pas sa bénédiction. D’ailleurs, Marquinhos avait lâché un message lourd de sens au printemps.

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva à l’été 2020, Marquinhos a bouclé sa onzième année en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Arrivé à 19 ans en 2013, le défenseur central brésilien a été annoncé à plusieurs reprises sur le départ depuis qu’il a déposé ses valises dans la capitale parisienne que ce soit au FC Barcelone, Chelsea ou encore le Real Madrid.

Marquinhos prêt à dire oui à Al-Ittihad ?

Dans le cadre du développement de la Saudi Pro League concrètement enclenché avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo en janvier 2023, Al-Ittihad aimerait mettre la main sur Marquinhos. Le journaliste Sacha Tavolieri a d’ailleurs fait savoir ces dernières heures que le capitaine du PSG ne serait pas totalement contre le fait de rejoindre Karim Benzema au sein de l’équipe de Djeddah. Cependant, la condition serait la suivante : que le comité de direction du PSG donne son aval. Ce qui, semble-t-il, n’est pas dans les plans du Paris Saint-Germain. RMC Sport assure que le champion de France aurait la ferme intention de poursuivre sa collaboration avec Marquinhos la saison prochaine.

«Franchement, je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs»