Cet été, le PSG cherche toujours le successeur de Kylian Mbappé. Dans cette optique, la priorité de Luis Campos est clairement établie puisqu'il s'agit de Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier du Napoli, qui sort d'un excellent Euro avec la Géorgie, devrait d'ailleurs faire l'objet d'une réunion cruciale entre son entourage et la direction du club italien.

Ce n'est pas un secret, la priorité du PSG cet été est de recruter un nouvel attaquant d'envergure pour remplacer Kylian Mbappé, qui s'est engagé avec le Real Madrid. Plusieurs pistes ont été étudiées mais le club de la capitale fait clairement de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité. Et les prestations de l'international géorgien à l'Euro n'ont pas du faire changer d'avis les décideurs parisiens. Néanmoins, Naples se montre extrêmement gourmand pour lâcher son joueur, et a refusé catégoriquement les premières approches du PSG avoisinant les 100M€.

Kvaratskhelia veut absolument signer au PSG

Et pourtant, Khvicha Kvaratskhelia semble très chaud à l'idée de rejoindre le PSG cet été. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'international géorgien fait du club de la capitale sa grande priorité pour son transfert cet été. Le projet présenté par Luis Campos lui plaît, au point que plusieurs médias aient déjà annoncé un accord entre les deux parties. Mais le plus dur reste à faire pour le PSG qui va désormais devoir convaincre Naples.

Nouvelle réunion cruciale avec Naples ?