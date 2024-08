Mercato - PSG : Une solution est trouvée pour ce transfert à 20M€

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours annoncé sur le départ du PSG, Carlos Soler aurait une préférence pour un retour en Espagne. En ce sens, Valence et la Real Sociedad seraient intéressés, mais n'auraient pas les moyens de s’attacher ses services. Le milieu de terrain âgé de 27 ans pourrait alors prendre la direction de l’Angleterre et plus précisément de West Ham.

Après deux saisons peu convaincantes depuis son arrivée en provenance de Valence, Carlos Soler fait partie des joueurs annoncés sur le départ du PSG en cette fin de mercato estival. Dans ce contexte, l’international espagnol (14 sélections) a été aperçu à Valence samedi, au lendemain de la victoire du club de la capitale sur la pelouse du Havre (1-4). Il y a assisté à la défaite de son ancien club lors de la réception du FC Barcelone (1-2), pour le compte de la première journée de Liga.

Soler vers un départ en Angleterre ?

Un club où il aimerait bien retourner. Comme indiqué par L'Équipe, Carlos Soler serait tenté par un retour en Espagne et notamment à Valence. Le club Che n'aurait en revanche pas les moyens de le rapatrier, tout comme la Real Sociedad, qui doit d’abord vendre un joueur à ce poste avant de pouvoir avancer dans ce dossier. Le milieu de terrain âgé de 27 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, pourrait alors finalement prendre la direction de la Premier League.

Le PSG réclame un transfert à 20M€

En effet, d’après les informations de L’Equipe, deux formations anglaises seraient intéressées par Carlos Soler, Brighton et West Ham. Mais ce seraient les Hammers qui auraient accéléré dans ce dossier ces derniers jours. Des discussions seraient actuellement en cours afin de trouver un accord, le PSG demandant 20M€ pour se séparer de l’Espagnol. Interrogé sur Carlos Soler en conférence de presse, l’entraîneur de West Ham, Julen Lopetegui, avait déclaré : « Je ne vais pas parler de noms qui ne sont pas là. Ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Mon objectif est d'être prêt pour le match. Nous allons voir ce qui va se passer. Le marché est ouvert. Nous allons en être conscients. Mais nous allons nous concentrer sur les joueurs qui sont ici. »